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  4. Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) katılımcısı oldu.Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.160 ülkeden 9 bin 500 şirketYapılan açıklamaya göre sürekli rekabet içerisindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ilk defa 2000 yılında hayata geçirildi.

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) katılımcısı oldu.
Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.
160 ülkeden 9 bin 500 şirket
Yapılan açıklamaya göre sürekli rekabet içerisindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ilk defa 2000 yılında hayata geçirildi. Bugün, 160’tan fazla ülkede 9 bin 500’den fazla şirket ile birlikte 3 bin iş dışı imzacısı bulunuyor. Ayrıca 70’ten fazla yerel ağ ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak konumlandırılıyor.
‘Global Compact hareketinin parçası olmaktan mutluyuz’
Açıklamada görüşleri bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, “İçinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarına yönelik işler yapmak önceliklerimizin başında geliyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketler için insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında konumlanan 10 ilkeyi kapsıyor. Bu hareketin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Kurumsal sorumluluk örneği göstererek şirketimiz ve ülkemiz yararına hareket etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

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