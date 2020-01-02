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  4. Akkuyu NGS'ye yerli boru sistemi

Akkuyu NGS'ye yerli boru sistemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Akyol Boru Sistemleri Genel Koordinatörü Levent Alpaslan: - "Akkuyu NGS projesinde yer almak bizim için büyük prestij. Üretimin hiçbir safhasında kaliteden ödün vermiyoruz" - "Ham madde dışındaki nihai mallarımızın yüzde 90'ı tamamen yerli üretim" - "Hiçbir kalemde ithalatı birinci çözüm olarak görmüyoruz"

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Akyol Boru Sistemleri Genel Koordinatörü Levent Alpaslan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Akkuyu NGS projesinde yer almak bizim için büyük prestij. Bu yüzden, ticari kaygılarımızı bir yana bıraktık. Üretimin hiçbir safhasında kaliteden ödün vermiyoruz." dedi.

Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak imzaladıkları anlaşma kapsamında, Akkuyu NGS'nin alt yapı grubundaki boru ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

Akkuyu NGS projesi için özel yapım "koruge boru" sistemlerini Aysan Plastik ortaklığıyla ürettiklerine dikkati çeken Alpaslan, "Uygulama safhasında kullanılan boru sistemlerinin üretimi de firmamıza ait. Proje kapsamında istihdam edilmiş yaklaşık 15 bin kişi için inşa edilen lojmanların alt ve üst yapı sistemlerinin tamamına da boru tedarik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İthalatı birinci çözüm olarak görmüyoruz"

Alpaslan, başlangıçta dönemsel bir anlaşma yaptıklarını, ancak profesyonel çalışmalarının ardından projedeki Türk ve Rus paydaşlarla ilerleyen süreçleri de kapsayan anlaşmalara imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu projeyle çalışan sayımızı yüzde 30 artırdık. Öte yandan, gururla söylemek isterim ki ham madde dışındaki nihai mallarımızın yüzde 90'ı tamamen yerli üretim. Hemen hemen hiçbir kalemde ithalatı birinci çözüm olarak görmüyoruz."

İranlı, Çinli ve Rus firmalara göre kalitede öne çıkarak Akkuyu NGS'nin inşaatında yer aldıklarını dile getiren Alpaslan, "Akkuyu NGS projesinde yer almak bizim için büyük prestij. Bu yüzden ticari kaygılarımızı bir yana bıraktık. Üretimin hiçbir safhasında kaliteden ödün vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Üretim sürecinin takibi önemli"

Alpaslan, bu tür projelerde üretim sürecinin takibinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kullanılacak malzemenin kalitesi ve özellikle şartnamelerle birebir uyumu, üretim sırasındaki temin, lojistik tedarik ve teknik bilgi çok önemli. Şantiyeyle uyum içinde olunmalı. Ürünlerin test aşamasında ulusal standartların tamamını karşılaması da başarılı bir tedarikçide mutlaka olması gereken bir özellik."

Akkuyu NGS gibi uluslararası projelerin önemli fırsatlar sağladığına işaret eden Alpaslan, "Yüzde 90 yerlilik oranına sahip nihai ürünlerimizle bu projede yer almak bizi şampiyonlar ligine yükseltti. Bu referans sayesinde Türkiye'deki hemen hemen tüm alt ve üst yapı yüklenici firmalarıyla çalışma şansını yakaladık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Akyol Boru Sistemleri Genel Koordinatörü Levent Alpaslan Nükleer enerji

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