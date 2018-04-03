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Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli bugün atılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli bugün atılıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende, santralin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak. Türkiye, Akkuyu ile de 20 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayacak.

4.800 MW'TAN OLUŞACAK

Sabah'tan Barış Şimşak'i haberine göre Akkuyu, dünyanın en güvenilir ve emniyetli projesi olarak kabul ediliyor. Projede tüketilen yakıtların olduğu peletler de Rusya'ya gönderilecek ve Türkiye'de depolanmayacak.

Mersin-Akkuyu sahasında nükleer santral kurmak ve işletmek üzere ilk imza 12 Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında atılmıştı. Anlaşma ile Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 megavat gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. 1.200 megavat gücünde olacak ilk reaktör 2023'te devreye alınacak. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976'da Atom Enerjisi Komisyonu tarafından lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandı.

İZİN SÜRECİ 3 YIL SÜRDÜ

Proje için önemli aşamalardan biri olan ve üç yıl önce başlayan inşaat lisansı süreci de tamamlandı. Mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi inşası için TAEK tarafından inşaat lisansı verilmesine karar verildi. Halen dünyada 31 ülkede 450 nükleer santral işletmede olup, 55'inin de inşası sürüyor. Akkuyu ile birlikte inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, inşaatın belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şirketimiz inşaat izni bekliyor, bu da verilecek" dedi.

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'TÜRKİYE, ENERJİDE NÜKLEER GÜÇ İSTİYOR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni öncesinde bir kamu spotu yayımladı. UNESCO Ödüllü bilim kadını Prof. Dr. Bilge Demirköz ile Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da yer aldığı kamu spotunda, "Güçlü bir Türkiye için, Türkiye şimdi temiz ve bağımsız enerji istiyor" sloganı kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Prof. Dr. Demirköz ve Prof. Dr. Aziz Sancar'a teşekkür etti.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 10'UNU ÜRETECEK

Kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak santral işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Santral inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Akkuyu'yla teknoloji transferi süreci de başlayacak. İlk santral yap-işlet modeli ile yapılacak. Bu süreçte 600 mühendisin Rusya'da bu teknoloji ile yetişmesi sağlanacak. Türkiye daha sonra kendi santralini yapabilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

KAYNAK VE ARZ GÜVENLİĞİ

Dünyanın elektrik talebinin yüzde 11'i nükleerden karşılanıyor. AB'de 14 ülkede 129 nükleer santral var. Akkuyu ile birlikte Türkiye'de kaynak çeşitliliği ve arsz güvenliği sağlanacak.

MİLLİ SANAYİ GELİŞECEK

Akkuyu projesinin 7.5 milyar dolarlık bölümü Türk şirketlerince karşılanacak. Türk şirketleri nükleer projelerde yer alıp tecrübe kazandıktan sonra dünyadaki diğer projelerde tedarikçi olabilecek. Milli sanayi gelişecek. Bu süreçte firmalar, uluslararası güvenlik standartları ile çalışma kültürü kazanacak, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı malzeme üretme yeteneği artacak. Akkuyu bölgesinde altyapı yatırımları artacak.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin maliyeti
20 milyar $

Ekonomiye sağlayacağı katma değer
6-8 milyar $

Tam kapasitede üreteceği elektrik miktarı
35 milyar kw

Santralin toplam kurulu kapasitesi
4.800 mw

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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