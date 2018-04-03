Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli bugün atılıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende, santralin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak. Türkiye, Akkuyu ile de 20 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayacak.

4.800 MW'TAN OLUŞACAK

Sabah'tan Barış Şimşak'i haberine göre Akkuyu, dünyanın en güvenilir ve emniyetli projesi olarak kabul ediliyor. Projede tüketilen yakıtların olduğu peletler de Rusya'ya gönderilecek ve Türkiye'de depolanmayacak.

Mersin-Akkuyu sahasında nükleer santral kurmak ve işletmek üzere ilk imza 12 Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında atılmıştı. Anlaşma ile Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 megavat gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. 1.200 megavat gücünde olacak ilk reaktör 2023'te devreye alınacak. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976'da Atom Enerjisi Komisyonu tarafından lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandı.