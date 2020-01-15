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  4. Aksa Doğalgaz, dağıtım şebeke uzunluğunu 42 bin km’ye ulaştıracak

Aksa Doğalgaz, dağıtım şebeke uzunluğunu 42 bin km’ye ulaştıracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Aksa Doğalgaz, dağıtım şebeke uzunluğunu 42 bin km’ye ulaştıracak

Aksa Doğalgaz, 2019'da gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla birlikte 30 bin km'yi aşan doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğunu, 2021'de 42 bin km'ye ulaştırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 ilde 3 milyonu aşan aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye'nin en geniş coğrafyaya hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin ulaştığı toplam doğal gaz dağıtım şebeke uzunluğunun yüzde 20'sini işleten Aksa Doğalgaz, 2021 sonuna kadar şebeke uzunluğunu 42 bin km'ye, abone sayısını 4 milyona ve dağıttığı doğal gaz miktarını da 10 milyar metreküpe çıkararak vergi öncesi faaliyet karını 1,1 milyar liraya ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin en çok yatırım yapan özel doğal gaz dağıtım şirketi olduklarını belirterek, 2019'da yapılan 540 milyon lira yatırımla toplam yatırım miktarını 5 milyar liraya taşıdıklarını kaydetti.

Her yıl daha fazla ilçeyi ve vatandaşı doğal gazla buluşturduklarını aktaran Arslan, "30 bin km'lik şebeke uzunluğuna ulaştık ve bu Türkiye'nin çevre uzunluğunun üç katına denk geliyor. Ekonominin görece durağan olduğu dönemlerde dahi lisans alanımız dahilinde yatırım yapmaya devam ediyor, daha fazla insanımızın doğal gazla buluşması için ara vermeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksa Doğalgaz, enerji, Yaşar Arslan, yatırım,

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