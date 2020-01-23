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Aksa Doğalgaz'dan 'faturaların şişirildiği' iddiasına yönelik açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Aksa Doğal gaz tarafından kaynağı belirsiz bir katsayı kullanılarak doğal gaz faturalarının olduğundan fazla gösterildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Aksa Doğalgaz'dan 'faturaların şişirildiği' iddiasına yönelik açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, faturalandırmanın tüketicilerin çıkarlarıyla çelişmeyecek şekilde, mevzuat ve kriterlere göre yapıldığı belirtildi.

İlgili düzenlemenin teknik olarak zorunlu olduğu ve konuya ilişkin basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan düzeltme herhangi bir faturayı şişirmek için değil, ilgili mevzuat ve yasal sorumluluk gereği doğru ölçümü yapmaya yöneliktir." denildi.

Açıklamada, doğal gazın ölçümü gereği zorunlu olarak yapılan düzeltme işleminin denetime tabi olduğu vurgulanarak, "Doğal gazın sıkıştırılabilir özellik taşıyan gaz fazında olması dolayısıyla basınç, sıcaklık ve bileşenlerine göre düzeltme işlemi yapma zorunluluğu söz konusudur. Doğal gazın ölçümünde kullanılan mekanik sayaçlar, atmosfer koşullarında hacim ölçümü yapmaktadır. Fiili basınç ve sıcaklık verilerinin bu değerlerden farklı olması durumunda, mekanik sayaç ölçümü düzeltmeye tabi tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Faturalandırmanın EPDK'nın mevzuat hükümlerine göre yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"300 milibar ve altında bir basınçta ölçüm yapılan sistemlerde ilgili il, ilçe için Devlet Meteoroloji İstasyon Müdürlüklerince ölçülen 75 santimetre toprak altı sıcaklıklarının ve atmosfer basıncı verilerinin son 10 yıllık ortalamaları alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu düzeltme işlemi yapılmadan sadece mekanik sayacın ölçmüş olduğu verilerle faturalandırma yapılamamaktır."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz, fatura, Aksa,

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