Aksigorta'ya Kristal Elma'da 7 ödül

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, Türkiye'nin en prestijli reklam ödüllerinden Kristal Elma'da 7 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta bilincini artırmayı, toplumsal bir sorumluluk olarak gören Aksigorta, Akkasko için hazırlanan Yoldaki Tehlikeler radyo spotu ile bir Kristal Elma, Hayata Devam Sigortası için hazırlanan Virüs ilanları için bir Kristal ve bir Gümüş Elma, Lights on-Ads Off özel projesiyle 2 Kristal Elma ve 2 Gümüş Elma'nın sahibi olarak toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Aksigorta'ya ödül getiren projelerden Virüs ilanlarında, "Bir virüs, arabanıza ya da evinize mal olabilir" mesajıyla sağlık sigortası yaptırmamanın çok daha büyük masraflara yol açabileceğine dikkati çekilerek, farkındalık yaratılıyor.

Lights on-Ads Off özel projesinde ise sürücülerin dikkat kayıplarında açık hava reklamlarının da payı olabileceğini göz önünde bulunduran Aksigorta, Kasımpaşa'da çok sık kaza yaşanan bir kavşaktaki trafik ışıklarına yakın bir dijital panoyu kapattı. Kırmızı ışık esnasında dijital panoda geri sayım yapılarak sürüş sırasında yalnızca yola odaklanılması gerektiği mesajı verildi ve yeşil ışıkla birlikte pano karardı.

Yoldaki Tehlikeler projesinde, Akkasko ürünü özelinde yapılan 3 adet radyo spotuyla trafikte acelesi olanların yaratabileceği tehlikelere dikkati çekiliyor.

