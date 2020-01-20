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  4. Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Küçükoğlu Holding iştirâklerinden Akteknik, sektörde güçlü adımlar atıyor.

Küçükoğlu Holding iştirâklerinden Akteknik, sektörde güçlü adımlar atıyor. Kalıp sektöründeki tecrübelerini teknoloji ile bütünleştirerek, müşterilerinin talepleri doğrultusunda kaliteli ürünler imal eden firma, iç pazardaki yerini sağlamlaştırıp, dünya pazarında iddialı hale geldi. Firma premium araçlar için de kalıp üretmeye başladı.
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu yaptığı açıklamada, her adımlarını uzman bir kadro tarafından hazırlayıp tüm paydaşlarına sundukları 2025 Stratejik Planı’na uygun attıklarını söyledi. Küresel ekonominin büyük oyuncularının, kalıpçılık sektöründe çok ileri aşamada olduklarını da belirten Oğuzhan Küçükoğlu, “Dünya liginde olmak istiyorsak, kalıpçılık sektörünü güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşmamız şart” dedi.
Küçükoğlu, Endüstri 4.0 stratejisine entegre çalışmalar yaparak, üretim sürecini ve maliyetleri azaltarak kalıp sektöründe kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Otomotiv gövde parçaları, güçlendirme braketleri, motor bağlantı braketleri, kapı/kaput kilit sistemi parçaları, kaput/bagaj menteşe bileşenleri, torpido traversi sac parçaları üretiminde kullanılan kalıplarında uzmanlaştıklarını belirten Oğuzhan Küçükoğlu, döküm gövdeli (transfer, tandem, progressive) kalıpların imalatını yaptıklarını da vurguladı.
Türkiye’de birkaç yıldır uygulanmaya başlayan Transfer Kalıp imalatı alanında başarılı projeler yaptıklarını da söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu,yeni teknoloji ve daha büyük hacimli kalıp imalatına ağırlık verdiklerini kaydetti. Küçükoğlu, “Makine-teçhizat yatırımlarımız, kalite iyileştirme-deneme-devreye alma süreçlerinin iyileştirilmesine ağırlık verdik. Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalarımız kapsamında, üretim süreci ve maliyetleri azaltmaya yönelik üretim takip sistemini kurduk. Bir Ar-Ge projesi kapsamında 3D tasarım yazılımı ile çalışarak, kalıp imalat standartlarına uyumlu kalıp tasarımı alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sayede, tasarım verimliliğimizi arttırıp, muhtemel tasarım hatalarını asgariye indirmeyi hedefliyoruz” dedi.
“Kalifiye iş gücüne yatırım yapıyoruz”
Oğuzhan Küçükoğlu, Akteknik’in, Küçükoğlu Holding’in 2025 stratejik planı çerçevesinde5 yıl içinde35 milyon Euro ciro yapmayıve Türkiye’nin ilk 5 kalıp firmasından biri olmayı hedeflediğini de söyledi. Küçükoğlu,bu hedefe ulaşmak için sadece makine ve bina yatırımı yapmakla yetinmeyip, mühendis ve teknik personel sayılarınıarttırdıklarını, ilk denemede talep edilen kalitede parça elde edebilmek için Autoform yazılımı ile analizler yaptıklarını, final parça ve kalıp işleme-yüzey kontrollerini için Atos5 kullandıklarını ifade etti.
Firmalarının kurulduğu günden bugüne, her yıl ortalama yüzde 50 büyüdüğünü söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, 2 yıl önce taşındıkları Bursa OSB’deki yeni tesiste, makine ve teçhizat yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Küçükoğlu, “Sektörde çok önemli bir yer tutan, ‘Büyük Ebatta Alıştırma Deneme Presi’ni makine parkurumuza ekledik. Bu sayede ürün kalitemizi daha da yükseltip, kapasitemizi arttırdık” dedi.
Oğuzhan Küçükoğlu, holding şirketlerinden Toksan bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ile ortak çalışmalar yaptıklarına,kalıp tasarımlarını Ar-Ge Merkezi ile ortaklaşa geliştirdiklerini ve özgün tasarımları ile firmalarını sürekli geliştirdiklerini söyledi.
Oğuzhan Küçükoğlu, ürettikleri kalıpların Türkiye’de Toyota, Honda, Renault, Fiat, Ford kamyon; yurtdışında Volkswagen, Audi, Seat, Mercedes, BMW, Nissan ve Bentley araçlarında kullanıldığını söyledi. Küçükoğlu,“Holdingimiz bünyesinde geçen yılın sonunda Slovenya’da kurulan Ak Automotive firmasının başlattığı proje kapsamında, yine premium araç grubunda yer alan Aston Martin’in pedal kalıpları üretmeye ve mühendislik hizmetlerini vermeye başladık” dedi.

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