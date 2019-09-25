FİNANS

Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce şirketin katıldığı ve dünya finans piyasasının geleceğinin şekillendiren etkinlikte faaliyetlerini anlatma fırsatı bulan Aktif Bank, uluslararası hizmet yelpazesini de tanıttı.

Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı

Aktif Bank, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Sibos'ta yerini aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank, bu yıl "çok-bağlantılı bir dünyada gelişimi yakalamak" temasıyla gerçekleştirilen Sibos etkinliğinde yerini aldı.

Afrika'daki en yaygın bankacılık ağına sahip banka olan Aktif Bank, binlerce profesyoneli ve yüzlerce kurumu bir araya getiren etkinlikte, dünyanın pek çok ülkesine verdiği hizmetin kapsamını daha da genişletme, başarılı kurumlarla iş birliğini geliştirme fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, şunları kaydetti:

"Finansın ve teknolojini nabzını tutan dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Sibos'ta yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Aktif Bank olarak 141 ülkede binin üzerinde bankaya muhabir bankacılık hizmeti sunuyor ve Asya, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu gibi noktalarda ihracatçılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Sibos kapsamında da yüzlerce firma ile ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulduk. 72 metrekarelik stant alanımızda misafirlerimizi ağırlamaktan ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyduk."

KAYNAK:AA

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