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  4. Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400’den fazla proje arasından seçilen ve bu yıl yeni yatırım turuna hazırlanan Aktivido, yurtiçi çalışmalarından ardından Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılmayı planlıyor.Doğuş Teknoloji liderliğinde 2016 yılında başlayan ve çalışanlara projelerini hayata geçirme fırsatı sunan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı’nda 2017 yılında seçilen dijital pazar yeri platformu Aktivido geçen yıl yapılan tanıtımının ardından bu yıl yeni yatırım turuna başlamaya hazırlanıyor.

InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400’den fazla proje arasından seçilen ve bu yıl yeni yatırım turuna hazırlanan Aktivido, yurtiçi çalışmalarından ardından Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılmayı planlıyor.

Doğuş Teknoloji liderliğinde 2016 yılında başlayan ve çalışanlara projelerini hayata geçirme fırsatı sunan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı’nda 2017 yılında seçilen dijital pazar yeri platformu Aktivido geçen yıl yapılan tanıtımının ardından bu yıl yeni yatırım turuna başlamaya hazırlanıyor. Yapılan bilgilendirmede grup tarafından yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırım alan ve kurulduğu günden bu yana yaklaşık 560 bin TL’lik satış hasılatı gerçekleştiren Aktivido, ilk olarak 8 milyar dolar büyüklüğündeki Türkiye macera turizmi pazarından yüzde 5 pay almayı hedefliyor. Yatırım sonrası hedefleri arasında Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılarak, macera turizmi dikeyinde iddialı bir global platform haline gelmeyi planlıyor.

Grubun Volkswagen Doğuş Finansman’da yönetici olarak çalışan Burak Günay, Basat Okay ve Nurhak Atalay’ın kurucusu olduğu Aktivido, deneyim aktiviteleri, doğa ve adrenalin sporları ile birlikte atölye ve workshopları da kapsayan geniş bir yelpazede hem bireylere hem de kurumlara hizmet sunuyor. Platform; ‘arama’, ‘filtreleme’ ve ‘kategorizasyon’ özellikleriyle de kullanıcıların istedikleri aktiviteye daha kolay ve hızlı ulaşmalarına destek olacak. 150’den fazla aktivite sağlayıcısı ile kitesurf, yelken, yamaç paraşütü, dalış gibi 500’den fazla farklı aktiviteyi kullanıcılarıyla buluşturan Aktivido, bu yıl ise yeni yatırım turuna başlamaya hazırlanıyor.

Aktivite sağlayıcılarına özel bulut rezervasyon sistemi
Aktivido, kullanıcılarına sağladığı kolaylıkların yanı sıra çalıştığı aktivite sağlayıcıları için de dijital çözümler getirdiği de belirtildi. Aktivido Pro (Bulut E-ticaret ve Rezervasyon Yönetim Sistemi) ile bu sektörde hizmet veren firmalara iş süreçlerini dijital dünyaya taşıma fırsatı oluşturacak. Rezervasyon yönetimi, müşteri iletişimi, pazarlama gibi birçok farklı sürece dijital dünyada çözüm üreten Aktivido Pro, aktivite sağlayıcılarının tek merkez uygulamadan tüm süreçlerini yönetilebilmesini amaçlıyor.

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