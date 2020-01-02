Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400’den fazla proje arasından seçilen ve bu yıl yeni yatırım turuna hazırlanan Aktivido, yurtiçi çalışmalarından ardından Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılmayı planlıyor.

Doğuş Teknoloji liderliğinde 2016 yılında başlayan ve çalışanlara projelerini hayata geçirme fırsatı sunan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı’nda 2017 yılında seçilen dijital pazar yeri platformu Aktivido geçen yıl yapılan tanıtımının ardından bu yıl yeni yatırım turuna başlamaya hazırlanıyor. Yapılan bilgilendirmede grup tarafından yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırım alan ve kurulduğu günden bu yana yaklaşık 560 bin TL’lik satış hasılatı gerçekleştiren Aktivido, ilk olarak 8 milyar dolar büyüklüğündeki Türkiye macera turizmi pazarından yüzde 5 pay almayı hedefliyor. Yatırım sonrası hedefleri arasında Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılarak, macera turizmi dikeyinde iddialı bir global platform haline gelmeyi planlıyor.