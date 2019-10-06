Alaçatı'daki sakız ağaçlarından 40 yıl sonra ilk hasat! Kilosu 300 euro

Çeşme Belediyesi, ilçede bulunan, ancak uzun zamandır hasadı yapılmayan sakız ağaçlarından çıkan damla sakızını ekonomiye kazandırmak için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı. Alaçatı Mahallesi'nde Rumlardan kalan 110 sakız ağacının günlerce bakımları yapıldı, ürün elde edilir duruma getirildi. Hasat için ilk çizikler atıldıktan sonra ağaçlardan doğal reçine elde edildi. Şimdi, kuruyan ve küçük taneler şeklinde yere düşen sakızlar, işçiler tarafından tek tek toplanıyor. Toplanan sakızlar temizlendikten ve çeşitli işlemlerden geçirilip, satışa sunuluyor.

KİLOGRAM FİYATI 300 EURO



Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, ilçede uzun yıllar sonra ilk kez sakız hasadının başladığını, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi. Bahçede bulunan 110 ağaçtan 5 ile 8 kilogram sakız elde etmeyi beklediklerini açıklayan Kazım Beyaz, bu ürünün kilogram fiyatının 300 Euro'yu bulduğunu söyledi. Beyaz, "Bu özel ürün ülkeye önemli bir katma değer sağlayacak. Ağaca doğru bakım uygulanırsa 3 yıl sonra ürün alınabiliyor". dedi.