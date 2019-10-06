FİNANS

Alaçatı'daki sakız ağaçlarından 40 yıl sonra ilk hasat! Kilosu 300 euro

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

İzmir Çeşme'de bulunan 110 damla sakızı ağacından 40 yıl sonra ilk ürünler elde edildi. Kozmetik, gıda ve ilaç sektöründe kullanılan damla sakızının kilogramı, 300 eurodan satışa sunulacak.

Alaçatı'daki sakız ağaçlarından 40 yıl sonra ilk hasat! Kilosu 300 euro

Çeşme Belediyesi, ilçede bulunan, ancak uzun zamandır hasadı yapılmayan sakız ağaçlarından çıkan damla sakızını ekonomiye kazandırmak için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı. Alaçatı Mahallesi'nde Rumlardan kalan 110 sakız ağacının günlerce bakımları yapıldı, ürün elde edilir duruma getirildi. Hasat için ilk çizikler atıldıktan sonra ağaçlardan doğal reçine elde edildi. Şimdi, kuruyan ve küçük taneler şeklinde yere düşen sakızlar, işçiler tarafından tek tek toplanıyor. Toplanan sakızlar temizlendikten ve çeşitli işlemlerden geçirilip, satışa sunuluyor.

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KİLOGRAM FİYATI 300 EURO

Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, ilçede uzun yıllar sonra ilk kez sakız hasadının başladığını, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi. Bahçede bulunan 110 ağaçtan 5 ile 8 kilogram sakız elde etmeyi beklediklerini açıklayan Kazım Beyaz, bu ürünün kilogram fiyatının 300 Euro'yu bulduğunu söyledi. Beyaz, "Bu özel ürün ülkeye önemli bir katma değer sağlayacak. Ağaca doğru bakım uygulanırsa 3 yıl sonra ürün alınabiliyor". dedi.

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'BİR AĞACIN ÜRÜNÜNÜ 2 GÜNDE TOPLUYORUZ'

Hasadın zor ve zahmetli olduğunu söyleyen Akif Tunç (47) isimli işçi, "Sakız, ağaçtan yere döküldükten sonra bunları tek tek topluyoruz. Çok ufaklar. Ama bunu başka toplama yöntemi yok" dedi. Barış Özer (29) isimli işçi de, bir ağacın ürününü 2 günde ancak toplayabildiklerini belirterek, yaptıkları işin biraz zor olmasına rağmen eğlenceli taraflarının da bulunduğunu da söyledi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nın önemli bir geçim kaynağı olan damla sakızı, kozmetik, gıda ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sakız ağacı izmir

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