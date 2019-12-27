FİNANS
  4. Albaraka Türk çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırdı

Albaraka Türk çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak yoluyla, yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan, 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.

Albaraka Türk çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırdı

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Albaraka Türk, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak yoluyla, yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan, 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, Deniz Yatırım aracılığıyla, çıkarılmış sermayesini tamamı bedelli karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında artırarak 900 milyon liradan, 1.35 milyar liraya yükseltti. Bankaya nakit sermaye girişi gerçekleşmiş olup tescil işlemlerinin ardından süreç tamamlanmış olacak. Gerçekleştirilen işlem ile birlikte bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14’ün üzerine çıkmış oldu" denildi.
Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi ve ekledi:
"2019 yılını bitirirken tamamlanan sermaye artışı sonrasında 2019 yılsonu mali tablolarımızda sermaye yeterlilik oranımızda yaklaşık yüzde 1.30 artış olacak.
"Böylelikle bankamızın hâlihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların üzerinde olan Sermaye Yeterlilik Oranları daha da güçlenerek, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artıracak.
"Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ilave kapasite ile kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz.
"Dolayısıyla, bu kararın Bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz işlem, hissedarlarımızın bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur.
"Bahreyn’de yerleşik Dallah Al Baraka Holding Co. yüzde 15.36’lık bir oranla Bankamızın hissedarları arasına katılmıştır.
"Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa İstanbul’da halka açık tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.
"Sermaye Artırımını açıkladığımız ilk günden bu yana piyasalar sermaye artışımızı olumlu karşıladı. Bu süreçte Borsa İstanbul’da Albaraka Türk hissesi 1.20 liradan, 1.40 liraya kadar yükseldi.
"Bu tablo sadece mevcut hissedarlarımızın değil piyasa tarafından da sermaye artırım işlemimizin olumlu karşılandığının göstergesidir." (Fotoğraflı)

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
Bakan Pekcan müjdeyi vermişti, 34 firma başvuru yaptıBakan Pekcan müjdeyi vermişti, 34 firma başvuru yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilden önemli detaylar

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilden önemli detaylar

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bakan Pekcan müjdeyi vermişti, 34 firma başvuru yaptı

Bakan Pekcan müjdeyi vermişti, 34 firma başvuru yaptı

Türk-İş : Gıda fiyatları Aralık'ta aylık yüzde 2.85 arttı

Türk-İş : Gıda fiyatları Aralık'ta aylık yüzde 2.85 arttı

Turizm kenti 2019 yılını rekorlarla kapatacak

Turizm kenti 2019 yılını rekorlarla kapatacak

Prof. Aybar: "Dünyada nükleer enerji kullanımı artmaya devam ediyor"

Prof. Aybar: "Dünyada nükleer enerji kullanımı artmaya devam ediyor"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.