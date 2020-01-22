Albaraka Türk doğa dostu adımlarla çevresel etkisini en aza indiriyor

İSTANBUL(AA) - İklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, 8 binden fazla firmanın katıldığı CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2019 raporunda “B” skorunu aldı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre sürdürülebilir bir doğa ve enerji verimliliğine büyük önem veren Albaraka Türk 3 yıldır dahil olduğu proje kapsamında elde ettiği C skorunu, bu yıl bankacılık sektöründe en yüksek derecelerden biri olan “B” skoruna yükseltti.

Albaraka Türk, gönüllü olarak yanıt verdiği CDP anketinin analiz ve değerlendirmeleri sonucunda 2017 ve 2018 yıllarında C derecesi elde ederken, katılım bankaları içerisinde bir ilke imza atarak, sürdürülebilirlik performansı ve çevreye gösterdiği özen ile bu derecesini 2019 yılında B skoruna yükseltti. “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk, tüm faaliyetlerini çevresel etki gözeterek yürütmeye ve notunu artırmaya devam edecek.