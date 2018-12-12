Albayrak: Bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz

Türkiye'nin böyle bir dönemde pozitif büyüme görünümüne devam etmesi, güven artırıcı aldığımız kararların etkili olduğuna ve ekonominin sağlam duruşuna devam ettiğinin işaretidir.

Büyüme YEP'te öngördüğümüz gibi sürdürülebilir bir patikada seyredecek.

Önümüzdeki dönemde özellikle üretici fiyatları, takiben de tüketici fiyatlarında olumlu gelişmelerin devam edeceğini ifade eden Albayrak, "2019 yılında enflasyon hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz, bu hedeflerin bile üzerine çıkacağız." dedi.

Enflasyonla mücadele programına yoğun bir destek verildiğini belirten Albayrak, bunun sonucunda da kasım ayında enflasyonun düşmeye başladığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"nde konuştu. Albayrak, konuşmasında ekonomideki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu istikamette devam ettiği sürece cari açıkta 30 milyar doların altına inmeye başlıyoruz.

İthalattaki köpüğün azalması, ihracat ve üretim noktasında dengelenmeyi yakalamak, önemli olan bu.

Tüm bu veriler dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde normalleşmesini ve dış kırılganlıklarımızın azalmasını çok net gösteriyor.

2018 yılını yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, YEP hedeflerinin gerçekçi bir şekilde tek tek başarılması, daha da güçlenerek artmasını hep birlikte izleyeceğiz.

Rehavet sıfır, bir dönüşümden bahsediyoruz, 2019 daha güçlü, tam saha pres.

Özellikle martta gerçekleşecek seçime rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden, güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz.

Sermaye piyasalarını çok daha güçlendirecek ürün ve kaynak çeşitliliği yaratacağız.

Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık, kurumsal olarak Ankara'dan İstanbul'a taşıyarak çok daha etkin bir kuruma dönüştürüyoruz.

Önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosisteminin iyileşmesi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.