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Albayrak, ekonomistlerle görüşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Albayrak, 8 Eylül'de İstanbul'da ekonomistlerle bir araya gelecek.

Albayrak, ekonomistlerle görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Eylül 2019 Pazar günü İstanbul'da ekonomistlerle bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomist

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