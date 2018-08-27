FİNANS

Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransa Finans Bakanı Le Maire Paris'teki görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor. Albayrak, "Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransa Finans Bakanı Le Maire Paris'teki görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Albayrak, "Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor.

"DOLAR GÜVENİLİR OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR"

Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor. DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk.

"İRAN KONUSNUDA FRANSA İLE AYNI NOKTADAYIZ"

İran konusunu da görüşmede ele aldık. Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız. İran konusunda ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldık.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
biz bu fransılara sözde ermeni soykırımı hakkında boykot başlatmamışmıydık ?hülloğğğğ
dolar yitirdi de euro da yitirdi sanki size göre. bence tl bütün değerini yitirdi
Yılanı koynunuza sokmuşsunuz el insaf.
ekonomiyi basarili bi sekilde yönetemediniz dolarin düştüğü de yok resmen krizi yaşıyoruz fransa ya da cok güvenmeyin
fransadaki ürünlerede mi zam gelecek bundan sonra bizdeki gibi:)
Lan adamlara o Kadar kür salliyorsunuz sora da el etek öpüyorsunuz...Yapma kocum .Bak önce git bir ekonomi egitimi al.Ben ne Kadar anliyorsan sen benim yarimi anliyorsundur. Türkiyede ilk 2000 e girmis biri olarak iktisat ve isletme de ülke yönetecek Kadar iddiali degilim.Almanya isteyeceginiz 5 milyardolar borc karsilida16 kisiyi serbest birakmanizi isteyecek.Nerde dik durusunuz.Terörist ilan ettiginiz gazeteciyi 1 günde serbest birakmadiniz mi?Biraz onurlu olun...
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