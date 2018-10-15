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Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki 'Hedef 2023 Türkiye' zirvesinde konuşuyor. "Ekonomimizi adım adım kurtaracağız" diyen Albayrak, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride kaldığını söyledi.

Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki 'Hedef 2023 Türkiye' zirvesinde konuşuyor.

Enflasyonla mücadele programına destek veren herkese teşekkür eden Albayrak, "Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce ekim, ardından kasım ve aralıkta aşağı yönlü seyir sürecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz." dedi.

"Ülkemize yönelik yoğun ekonomik saldırı havası dağılamaya başladı" diyen Albayrak "Yatrıımcılaırn ekonomimize güveni her geçen gün artmaya başlıyor. Bu ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı büyük bir krize düşerdi. Ancak Türkiye çok güçlü bir şekilde güvenini kazanacak bir süreci ortaya koydu. Dövizde aşağıya yönlü bir seyir kendini göstermeye başladı." şeklinde konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından önbe çıkanlar şöyle:

  • Dış ticaret rakamlarının ardından ekonomide dengelenmenin başladığına şahit olduk.

  • İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58'lerden yüzde 88,4'e çıkarak çok güçlü bir dengelenmesinin sinyalini verdi.

  • Enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemi geride bıraktı.

  • Çok daha küresel zorlukların beklendiği bir döneme hızla yaklaşırken, Türkiye çok güçlü bir altyapı ve değişim süreci yaşıyor. Bunun etkilerini 2019 ve 2020 yılında çok daha güçlü bir şekilde gereceğiz. Bu yaşadıklarımızın sonucu atılan adımların Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladığını göreceğiz.

  • Hal yasası Meclis gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticlerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli.

  • Bu süreci beklenilenin çok daha altında bir hasarla atlattık. Ağustos ayında yaşanan süreç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır... Bu süreçten nasıl çıkılacağını tribünden izleyenler, İtalya gerçeğine bakarak Avrupa'nın bu durumdan nasıl kurtulacağını kara kara düşünüyorlar.

  • Yaşana süreçler bize dünyanın birinci gündeminin ekonomi olduğunu gösteriyor ve burada her ülkenin birinci önceliği kendi çıkarları. Burada ülkeler kendisine özgü modellere uyguluyor. Biz de bunun için atılması gereken adımları devreye sokuyoruz.

  • Dünya 2020'lere, 2008'lerden miras olarak taşıdığı krizlere hızla ilerlerken, Türkiye olarak biz bu sürece nasıl hazırlandığımızı attığımız adımlarla göreceğiz. 2023 hedefi doğrultusunda bunlar hep birlikte sağlayacağız.
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    Okuyucu Yorumları 24 yorum
    bakalm dolardaki papaz indirim günleri ne kadar devam edecek
    AVM YAPIP ESNAFA RAKİP ÇIKARARAK MI
    ARKADAŞ BUNLARA NE YİYİP NE İÇİRİYOLAR DALGA MI GEÇİYONUZ LAN KOCA ÜLKEYLE!! ŞUNA BAK YAAA
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