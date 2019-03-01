FİNANS

Albayrak: Merkez Bankası'nın brüt rezervi 100 milyar doları aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervinin 6 ayda 16 milyar dolar artarak 100 milyar doları aştığını duyurdu.

Albayrak: Merkez Bankası'nın brüt rezervi 100 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 100 milyar doları aştığını açıkladı.

Twitter'dan değerlendirme yapan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" ifadesini kullandı.


En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu
Ağrı'da ilk kez fabrika açıldıAğrı'da ilk kez fabrika açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak merkez bankası döviz rezervi

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

Ağrı'da ilk kez fabrika açıldı

Ağrı'da ilk kez fabrika açıldı

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ölçü aleti muayene başvuruları dijitalleşti"

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Kentsel dönüşümde önemli bir süreç başlıyor

Bakan Kurum açıkladı: Yeni süreç başlıyor

Kocaeli'den 25 ülkeye yerli diş implantı ihracatı

Yerli olarak üretildi! Şimdi ABD'ye satılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.