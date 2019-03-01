Albayrak: Merkez Bankası'nın brüt rezervi 100 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 100 milyar doları aştığını açıkladı.

Twitter'dan değerlendirme yapan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" ifadesini kullandı.

Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. pic.twitter.com/QAo6I6yavC — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mart 2019



