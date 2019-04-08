Albayrak reform paketini 10 Nisan'da açıklayacak

Anadolu Ajansı'nda Pazar günü yer alan habere göre Albayrak reform paketini Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Albayrak'ın seçimlerin öncesinde yaptığı "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız... Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" açıklaması ile birlikte piyasalarda bekleyiş başladı.

Geçen hafta Reuters'da yer alan bir haberde de üst düzey bir işlemci, "Önümüzdeki (bu) hafta yapısal reform takviminin açıklanmasını bekliyoruz. Bu açıklamada kısa vadede popülist adımlara mı yoksa uzun vadeli yapısal adımlara mı odaklanılacağı önemli" demişti.

Hazine eski Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez konuya ilişkin yayımladığı makalesinde, "Geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor ki hukukun üstünlüğü olmadan vergileri düzelterek, bütçe açığını düşürerek gideceğimiz yol en fazla on yıl sürüyor. Sonra ekonomi yine krize giriyor" söylemine yer veriyor.

Piyasada açıklanacak yol harikasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı da yakından takip ediliyor.

KAYNAK:REUTERS

