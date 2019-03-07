Albayrak: Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performansla geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayında reel sektör açısından güçlü bir performans sergilendiğini söyledi.

Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" değerlendirmesini yaptı.

Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık. pic.twitter.com/3Yp2KvGUKx — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 7 Mart 2019



