FİNANS

Albayrak: Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performansla geride bıraktık

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

Albayrak: Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performansla geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayında reel sektör açısından güçlü bir performans sergilendiğini söyledi.

Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" değerlendirmesini yaptı.


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Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordato

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