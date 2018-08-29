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Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bu yıl bütçe disiplininde başarılı olacağız. Enflasyonla mücadelede daha fazla sorumluluk alacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu yıl bütçe disiplininde başarılı olacağız. 2019 çok güçlü bir yıl olacak. Bu yıl 60 milyar liradan fazla borç yeniden yapılandırıldı. Enflasyonla mücadelede daha fazla sorumluluk alacağız. Önümüzdeki hafta İngiltere ziyaretim olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Berat Albayrak enflasyon

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