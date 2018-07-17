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Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vergi borçları için yeni bir yapılandırma planımız yok" dedi.

Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık olarak yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarında yer almadığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem ekonomi politikaları kapsamında, maliye politikalarının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı. Bu kapsamda bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçladıklarını aktaran Albayrak, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini belirtti.

Maliye politikaları kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamayı yaptıklarına dikkati çeken Albayrak, halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğini vurguladı. Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018'de sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmaları için son fırsat olduğunu belirtmek isterim."AA

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berat albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak vergi borcu

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