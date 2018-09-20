Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Bakan Albayrak, Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı makalede, Almanya ve Avrupa Birliği ile daha sıkı ekonomik işbirliği yapmak arzusunda olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği ile aralarındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesini ve himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Albayrak, Gümrük Birliği'nin sınai mamullerin yanı sıra hizmet ve tarım sektörlerini de kapsamasını amaçladıklarını belirtti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanışma mesajı vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Albayrak, ekonomik zorlukları aşmak için reform adımları atacaklarını dile getirdi.

Albayrak, Türkiye ve Almanya'nın yüksek ticari ve bölgesel olduğu kadar küresel problemlerin de çözülmesine katkıda bulunacak potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

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