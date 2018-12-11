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Albayrak: VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında. Bankalar bu kredileri çok dikkatli ve seçici hareket ediyor. BDDK da süreci çok güçlü yönetiyor.

Dayanak kredilerinde ödeme sorunu yaşanması halinde bankalar bu kredileri düzenli ödenen başka bir krediyle değiştirmeyi taahhüt ediyor. ABD'de böyle bir taahhüt yok.

Sermaye piyasalarının gelişimi türev piyasaların gelişimiyle mümkün. Varlığa dayalı menkul kıymetler, dayanak varlığın kalitesine dikkat edilirse faydalıdır.

Sermaye piyasalarını güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde varlığa dayalı menkul kıymet gibi enstrümanların yaygınlaştırılmasına devam edilecek.

Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılması sürecini başlattık. Yetişirse yıl sonu yoksa komisyonda yasallaşacak.

Sigortacılık sektöründe teminat sorununa çözüm için kamu sektör reasürans sistemini devreye alacağız. Devlet destekli alacak sigortası ile KOBİ'lerin alacaklarını garanti edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

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