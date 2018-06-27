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Alfemo'dan bir haftada 6 yeni mağaza

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

'Benim tarzım o' mottosuyla günden güne büyüyen Alfemo ailesine bir haftada 6 yeni mağaza eklendi.

Alfemo'dan bir haftada 6 yeni mağaza

Alfemo, yeni açılan mağazalarıyla tarzını yurt dışında ve yurt içinde yaymaya devam ediyor. Bir hafta içinde Muğla-Fethiye, Antalya-Finike, Edremit-Balıkesir, İstanbul-Sancaktepe, Tekirdağ-Çorlu ve İstanbul-Levent’e 6 farklı mağaza açan Alfemo, bir rekora imza attı. Bir hafta içinde 6 açılış birden gerçekleştiren marka, yeni mağazalarını kilit noktalarda açtı.

Yıl Sonuna Kadar 20 Yeni Mağaza Daha

Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: ‘’Mağazalaşma stratejimizde; tüketiciye erişimimizi maksimum düzeyde sağlayacak noktaları seçerek ilerliyoruz. Kilit noktalarda olmak hem tüketicilerimiz hem markamız hem de yatırımcılarımız için son derece değerli. Alfemo olarak her zaman hizmet ve ürün kalitesini en üst seviyede tutup, trend öncüsü ürünlerimiz ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında 150’ye yakın mağazamızda ürünlerimizi çeşitli avantajlarla tüketiciye sunuyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 20 yeni mağaza daha açmak’’ dedi.

Siz de Alfemo mobilya koleksiyonunu alfemo.com.tr web sitesi üzerinden inceleyebilir ya da size en yakın Alfemo mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

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