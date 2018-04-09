Alibaba'dan Türkiye ortaklığı

Online alışveriş devi Alibaba'nın bulut bilgi işlem kolu Alibaba Cloud ile E-Glober, bulut bilişim ürünlerini ve hizmetlerini Türkiye pazarına taşımayı amaçlayan yeni oluşumu tamamladı.

Bu kapsamda Türk şirketlerin, Alibaba Cloud'un esnek bilgi işlem, veritabanı hizmeti, ağ oluşturma, güvenlik ve ara katman yazılımlarından analitik ve büyük veriye kadar uzanan kapsamlı bulut ürün ve hizmetlerine erişebileceği belirtildi.

Alibaba Cloud Uluslararası Genel Müdür Yardımcısı Yeming Wang, "Eksiksiz bir bulut bilişim çözüm yelpazesini E-Glober’ın yerel pazardaki uzmanlığıyla bir araya getirerek, Türkiye'de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud’un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak." dedi.

Alibaba Cloud, online perakende, multimedya ve oyun dahil bir dizi sektörde Türk şirketlerin talebini karşılamayı hedefliyor.

Bulut sistemine geçiş oranı giderek hızlanan Türkiye'de, herkese açık olan bulut bilişim piyasası IDC’ye göre 96,93 milyon dolar değerinde.

Alibaba Cloud dünya çapında Kıta Çini, Hong Kong, Singapur, Malezya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Avustralya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye (Doğu ve Batı Yakası) uzanan bir kapsama alanıyla 18 bölgede ve 43 noktada faaliyet gösteriyor.