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'Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat'

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alibaba-Trendyol stratejik ortaklık kararını “Müthiş bir gelişme” olarak değerlendirdi ve işbirliğinin Türk markalarına yakın coğrafyadaki yaklaşık iki milyar nüfuslu pazarda çok büyük fırsatlar sunacağını vurguladı.

'Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat'

BMD’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de hemen hemen bütün markaların Trendyol ile çalıştığını hatırlatan BMD Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımız Rusya’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya yaklaşık 2 milyar nüfuslu pazarda Alibaba rüzgârını arkalarına alacaklar; işbirliğinin sonuçlarını bir yıl sonra çok daha iyi göreceğiz" dedi.

BMD üyesi 100 markanın 2017 sonu itibarıyla 108 ülkede 3 bin 150 mağazası bulunduğunu hatırlatan Sinan Öncel dışa açılma stratejilerini sürdürdüklerini söyledi. Türk markalarının bu yıl yurt dışında her gün ortalama iki mağaza açtığını anlatan Öncel, Trendyol - Alibaba işbirliği konusunda şunları söyledi:

"Markalarımız yakın coğrafyada çok daha hızlı ve etkili büyüyecek"

"BMD üyesi markalarımız yurt dışında her geçen gün daha da büyüyor. Üyelerimiz arasında yer alan Trendyol’un Alibaba ile stratejik partner olması markalarımız için de müthiş bir gelişme.

"Kendilerini bu işbirliği için tebrik ediyorum. Bilindiği gibi Alibaba dünyanın en büyük online ticaret sitelerinden biri. Trendyol da Türkiye’de hemen hemen bütün markalarımızın çalıştığı büyük bir e – ticaret platformu.

"Bu işbirliği sayesinde Trendyol ile birlikte markalarımız Rusya’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya yaklaşık iki milyar nüfuslu pazarda Ali Baba rüzgârını arkalarına alacaklar. Aslında markalarımızın bir bölümü zaten bu pazarlara girmiş bulunuyorlar.

"Alibaba ve Trendyol işbirliği sayesinde söz konusu coğrafyalarda çok daha etkili ve hızlı şekilde gelişip büyüyecekleri bir dönemi yaşayacaklar. İşbirliğinin sonuçlarını bir yıl sonra çok daha iyi bir şekilde görme fırsatımız olacak." AA

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Öncel Alibaba

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