Alım, Satım ve Kiralamasında Dikkat Edilecek Konular

Onlarca yıldır finans, telco, enerji, medya, sağlık ve taşıma sektörlerinde sistemler geliştirmiş, alım-satım ve kiralamalarını gerçekleştirmiş, danışmanlık ve yöneticilik yapmış Zafer Babür tarafından hazırlanan bu kitap, yazarın ürün veya hizmet temininde alan, kiralayan veya satan taraflarında iken edindiği tecrübelerin ışığında hazırlanmıştır.
Kitapta; sözleşme türleri (ürün, hizmet, taşeron, alım, satım, kira, yenileme, fesih, gizlilik), nasıl bir fiyatlandırma yapılabileceği, sözleşmedeki altın kurallar, uluslararası bir sözleşme toplantısındaki gündem başlıkları gibi konulara yer verilmiştir. Kitap Bilişim Teknolojileri alanında sözleşme hazırlayacaklara, mevcut sözleşmesini yenileyeceklere, sözleşmesini sonlandıracak olanlara hitap etmektedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Satınalım (tedarik), Kira, Dışkaynak (taşeron) Sözleşmeleri
Ürün Sözleşmesi, Garanti ve Lisans Sözleşmeleri
Hizmet Tedarikçisinin Sözleşmeleri
Yönetim Hizmetleri
Taşeron Hizmetleri
Sözleşmelerde Fiyatlandırma
Sözleşmelerde Kritik Maddeler
Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları
Sözleşmelerin Sona Erdirilmesi
Sözleşme Hazırlarken Unutulmaması Gerekenler
Örnek Bir Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi
Uluslararası Bir Sözleşme Toplantısının Gündemini Oluşturan Maddeler
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