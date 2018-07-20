Alım, Satım ve Kiralamasında Dikkat Edilecek Konular

Onlarca yıldır finans, telco, enerji, medya, sağlık ve taşıma sektörlerinde sistemler geliştirmiş, alım-satım ve kiralamalarını gerçekleştirmiş, danışmanlık ve yöneticilik yapmış Zafer Babür tarafından hazırlanan bu kitap, yazarın ürün veya hizmet temininde alan, kiralayan veya satan taraflarında iken edindiği tecrübelerin ışığında hazırlanmıştır.

Kitapta; sözleşme türleri (ürün, hizmet, taşeron, alım, satım, kira, yenileme, fesih, gizlilik), nasıl bir fiyatlandırma yapılabileceği, sözleşmedeki altın kurallar, uluslararası bir sözleşme toplantısındaki gündem başlıkları gibi konulara yer verilmiştir. Kitap Bilişim Teknolojileri alanında sözleşme hazırlayacaklara, mevcut sözleşmesini yenileyeceklere, sözleşmesini sonlandıracak olanlara hitap etmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Satınalım (tedarik), Kira, Dışkaynak (taşeron) Sözleşmeleri

Ürün Sözleşmesi, Garanti ve Lisans Sözleşmeleri

Hizmet Tedarikçisinin Sözleşmeleri

Yönetim Hizmetleri

Taşeron Hizmetleri

Sözleşmelerde Fiyatlandırma

Sözleşmelerde Kritik Maddeler

Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları

Sözleşmelerin Sona Erdirilmesi

Sözleşme Hazırlarken Unutulmaması Gerekenler

Örnek Bir Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi

Uluslararası Bir Sözleşme Toplantısının Gündemini Oluşturan Maddeler



