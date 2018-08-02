FİNANS

'Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez nitelikte'

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: "ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz" dedi.

'Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez nitelikte'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Bilecik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile ABD arasında 90 yıllık birikime dayanan ikili ilişkilerin karşılıklı kültürel ve ekonomik temasların etkisiyle güçlendiğini, zamanla ortak Batı değerlerine ve jeo-stratejik temellere dayanan bir müttefikliğe dönüştüğünü aktardı.

Bilecik, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca değişmeyen en önemli unsursa stratejik müttefikliğin bir gereği olarak diplomatik ve kültürel diyalog yoluyla ortak sorunların çözülmesi ve aklıselimin her kırılma riski anında galip gelmesi olmuştur. ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz."

Bilecik, TÜSİAD olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ettiklerini vurgu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik:

  • "ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz"ladı.AA
    PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor
Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkıYargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD abd yaptrım Erol Bilecik

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vallahi beyefendi ister kabul et, ister etme. Adam "Yapacağım" dedi mi yapar.
sen ister kabul et ister etme adamlar koydu bile
Diğer Haberler
Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

Ankapark ihalesi ertelendi

Ankapark ihalesi ertelendi

Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor

Değişen İş Dünyası İle Birlikte Gelişen Yeni Nesil Danışmanlık Hizmetleri’nin Önemi Artıyor

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Kuyumcular tatil dönüşünü bekliyor

Kuyumcular tatil dönüşünü bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.