Alışverişlerinizde gramaj mağduru olmayın! Alışveriş fişinizi saklayın

Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin son günlerde gramaja dair yaşadıkları problemlerle ilgili şikayetlerde bulunduklarını bildirdi.

Keser, tüketicilerin, fındık, kuruyemiş, tatlı, baklava ve böreği özel kutulu ambalajlar satın aldıklarında, ürünlerinde gramajın eksik olduğunu yani satıcının kendilerine eksik gramajda ürün verdiğini ifade ettiklerini dile getirdi.

Satıcı firmaların, özellikle sirkülasyonu çok fazla olan firmaların, bazı ambalaj çeşitlerindeki gramajlarının fazla olduğunu belirten Keser, darasının alınmadan yani tartının sıfırlanmadan üzerine koyarak işlem yapıldığını ve ürünün istenilen kilogram yerine, 17-18 gram eksik şekilde tüketiciye verildiğini ifade etti.

Keser, oturan, kilitli, körüklü ambalaj veya kalın kutular denilen, boş olarak tartıldığında 14-18 gram gelen ambalajlarla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin böyle satılmasından dolayı sakınca yok. Sadece bu ambalajın ürünlerin gramajına dahil edilmesine karşıyız. Burada tüketicinin hakkı engelleniyor. Yani tüketicinin evrensel hakkı olan bilgilenme hakkı açık olarak engelleniyor. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde, net olarak ürünlerin fiyatının vergiler dahil tüm miktarının ifade edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fakat, siz aldığınız her 1 kilo çam fıstığında, onun her 17 gramı maalesef tartılarda ambalaj, gramaj sıfırlanmadığı için eksik. Günde bin ürün bu yöntemle satıldığında, 17 gramdan, 17 kiloya denk geliyor. Kilosu, 100-120 lira olan fıstık, tatlı için çok ciddi bir rakam karşımıza çıkabiliyor."