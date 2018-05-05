Alkol ve içkiye zam mı geliyor? Rakı, cin ve votkanın vergi oranları artırıldı

Bakanlar Kurulun'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereğince alkollü içkilerden alınan vergiyle ilgili de değişikliklere de gidildi ilgili de bir takım düzenlemelere gidildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü.

3 İÇKİNİN VERİLERİ ARTIRILDI

Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltildi.

2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi.

ALINAN KARAR, AB UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE

Alkollü içkilere yönelik düzenlemenin, AB uyum yasaları çerçevesinde; yüksek "alkollü içkilerin vergilerini eşitlemeye" yönelik Türkiye'nin taahhütleri nedeniyle alındığı bildirildi.

AB'ye 2009 yılında yüksek alkollü içeceklerin ÖTV tutarlarının bu yıl itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmiş, bu kapsamda 2009, 2012 ve 2015 yıllarında bu ürünler arasındaki vergi farklılığı tedrici azaltılmıştı.