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Alkollü içkiye ÖTV zammı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 15,5 arttı.

Alkollü içkiye ÖTV zammı

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 15,5 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV zam alkol

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
oh oh oh herşeye zam olsun sayın başkanım ekmek 5 lira olsun valla milletçe hak ediyoruz
ohhh geçir babacım geçir
tek geliri kdv,ötv ve vergi olan bir ülke için çokta şaşırtıcı değil...
durmak yok "zam" a devam
daha yüksek zam yapmaları gerekir % 15 az
%1000 yapsinlar bizim icin farketmez. İcmiyorum...
Yapıştır.
Reis sırtını Alkoliklere dayadın mı sırtın yere gelmez artık. Ohh Yarasınnnn..
bu zam az daha fazla zam yap reis alkolsüz içeceklere hatta suya bile zsm lazım.
hadi bakalım içkici AKP liler,seçtiğiniz başkanınızın kazığına nasıl dayanacaksınız.tayyibi hiç sevmem ama attığı kazıklar kendine oy verenede giriyor ya, bayılıyorum valla.
10 gün geçmeden kaçıncı zam gelen kalem bu.
Alkollü içkilere, benzine zam yapmakla enflasyon düşmez. Vergi alamayan, üretemeyen ülkenin enflasyonu hep olur. Halkın refahtan pay alması için çalışması, üretmesi, katma değeri olan ürünler pazarlaması gerekir.
gelsin zamlar...
gerekçesinide yazsaydiniz iyiydi neden alkol yazin fazla tüketim var kaçırmayalım
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