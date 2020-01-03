"Allianz Emeklilik Dünyası" online platformlarda

İSTANBUL (AA) - Allianz'ın Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) emeklilik dönemi yaklaşan müşterilerine yönelik hayata geçirdiği sadakat programı "Allianz Emeklilik Dünyası" online platformlara taşındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artık Allianz Emeklilik Dünyası müşterileri, Allianz.com.tr web sitesindeki Online İşlemler Portalı ve Allianz’ım mobil uygulamasına giriş yaparak Birikimlerim kategorisindeki Allianz Emeklilik Dünyası sekmesinden, kendi paketlerini ve paketlerinde yer alan ayrıcalıkları görüntüleyebiliyor, ayrıca üst paket bilgileri ile bu paketlere geçiş için gerekli adımları kolaylıkla takip edebiliyorlar.

Allianz Emeklilik Dünyası, sunduğu ayrıcalıklar ile müşterilerin hayatlarına dokunurken aynı zamanda müşterilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kalarak birikimlerine devam etmelerini ve artan birikimleriyle daha yüksek bir refah seviyesinde emekli olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Allianz Emeklilik Dünyası kapsamında Allianz müşterilerine birikim tutarlarına göre, Kolay Yaşam, Güvenli Yaşam, Rahat Yaşam, Keyifli Yaşam ve Mutlu Yaşam olmak üzere 5 farklı pakette seçenekler sunuluyor.