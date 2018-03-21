FİNANS

"Almadığınız teşvikler için başvurun"

21 Mart 2018 17:41

Teşviklerden bazı firmaların haberdar olmadığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu durumda olan firmaların geriye dönük istihdam teşviklerini alabileceklerini söyledi.

"Almadığınız teşvikler için başvurun"

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin istihdam teşvikleri sayesinde geçen yıl bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'nin ilk defa geçen yıl itibarıyla ilave yeni işe aldığı kişi sayısı 1 milyon 500 bin oldu. Kocaeli de yüzümüzü kara çıkarmadı, üye başına 1,3 ilave istihdamla Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam elde etti." dedi.

 
Kocaeli Sanayi Odası'nın Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, TOBB'un son 1 yıllık süreçte üyeleri için elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi verdi.
 
Geçen yılın başında bankalarla olan sıkıntılardan dolayı finansmana erişimde sorun yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bunun üzerine 365 oda ve borsanın üyelerden topladığı aidatlar ile TOBB'un kaynağını bir havuza koyup Nefes Kredisi'ni uygulamaya geçirdiklerini ve toplanan bu kaynakların üyelere ucuz finansman olarak sunulduğunu anlattı.
 
"ÖZEL SEKTÖR BİR İLKİ YAPTI"
 
Hisarcıklıoğlu, geçen yıl şubat ayında TOBB Ekonomi Şurası'nda istihdam üzerindeki vergi yükünün indirilmesi talebinde bulunduklarını ve bu toplantının ardından başlatılan, "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında önemli istihdam teşvikleri getirildiğini hatırlatarak, "O indirim sayesinde Türk özel sektörü tarihinde bir ilki yaptı. Türkiye'nin ilk defa geçen yıl itibarıyla ilave yeni işe aldığı kişi sayısı 1 milyon 500 bin oldu. Kocaeli de yüzümüzü kara çıkarmadı, üye başına 1,3 ilave istihdamla Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam elde etti." diye konuştu.
 
Bu yıl itibarıyla çalıştırdıkları her kişi başına devletten 100 lira destek alacaklarını dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl devletin istihdam ettiğimiz kişi başına vereceği toplam destek 10 milyar lira. Artı bu yıl itibarıyla alacağımız her kişi başına asgari ücretin bin 600 lirasını biz veriyoruz, 900 lirasını devlet veriyor." ifadelerini kullandı.
 
"GERİYE DÖNÜK İSTİHDAM TEŞVİKİNİZİ ALIN"
 
Hisarcıklıoğlu, istihdam teşviklerinden firmaların haberlerinin olmadığına dikkati çekerek, bu teşviklerden yararlanmayan firmaların geriye dönük istihdam teşviklerini almaları tavsiyesinde bulundu.
 
TOBB'un da katkılarıyla hazırlanan "Üretim Reform Paketi" ile sanayicilerin tükettiği elektrik üzerindeki yüzde 2 TRT payını, OSB'de yatırımı olanlar için emlak vergisini, damga vergisini sadece ana nüshada kalmak üzere bütün nüshalardan kaldırıldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, sadece bu paketle sanayicinin cebine giren yıllık miktarın 1 milyar lira olduğunu kaydetti.
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