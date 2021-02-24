FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte hafif büyüdü

Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte hafif büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 13:36 | Son Güncelleme

Korona krizine rağmen Alman ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde beklenenden daha fazla büyüdü.

139,6 milyar olarak kaydedilen bütçe açığı da tahminlerden yaklaşık 20 milyar euro daha düşük oldu.Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, 2020 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) ikinci dönem kısıtlamalara rağmen, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttığı bildirildi. İstatistikçiler 2020 yılının başında GSYİH'da yüzde 0,1'lik bir artış beklediklerini açıklamışlardı.

2020 yılında Alman ekonomisinin de daha önceki tahminlerin aksine yüzde 5 yerineyüzde 4,9 oranında küçüldüğü bildirildi.

Bütçe açığı tahminlerden az

Federal hükümet, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşları geçen yıl, elde ettikleri gelirlere karşılık 139,6 milyar euro fazla harcama yaptı. İstatistik Dairesi, ilk hesaplamada 158,2 milyar euroluk bir düşüş bekliyordu.

Toplam ekonomik çıktıya göre, bütçe açığı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Böylece Almanya, Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden bu yana kaydettiği ikinci büyük bütçe açığını görmüş oldu. Almanya'da bütçe açığı Doğu Almanya özelleştirme kuruluşu Treuhandanstalt'ın borçlarının devlet bütçesine dahil edildiği 1995'de rekor düzeyde düşüş göstermişti.

Korona krizi nedeniyle ekonomiyi desteklemek için devreye sokulan milyarlarca euroluk destek paketleri 2020 yılında bütçe açığını artırırken, Katma Değer Vergilerinin (KDV) özel tüketimi artırmak amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren altı ay boyunca düşürülmesi de vergi gelirlerinde ciddi oranda düşüşe yol açtı.

Ürün ihracatı ve inşaat yatırımları dördüncü çeyrekte gelişmeyi desteklerken, özel tüketim harcamaları üçüncü çeyreğe göre yüzde 3,3 düştü.

İlkbaharda etkisini hissettiren ilk korona dalgasında Alman ekonomisi tarihi bir düşüş yaşadı. Ancak yaz aylarında kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının da etkisiyle ekonomide iyileşme gözlense de ikinci kez kısıtlamalara gidilmesiyle bu iyileşme zayıfladı.

Ekonomistler 2021'den umutlu

Ekonomistler ve Federal Hükümet, Alman ekonomisinin bu yıl tekrar ivme kazanmasını bekliyor. Bununla birlikte, 7 Mart'a kadar uzatılan kısıtlamalar nedeniyle ilk çeyrekte ekonomik üretimin daralması bekleniyor.

Federal Hükümet 2021 yılı için yüzde 3'lük bir ekonomik büyüme öngörüyor. Buna karşın hükümetin sonbaharda 2021 yılı için büyüme beklentisi yüzde 4,4'lük olarak açıklanmıştı.

Ancak ekonomistler, olası bir üçüncü korona dalgasının risklerinin de gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yapılandırma ilk taksiti ödenmezse bozulur mu?Yapılandırma ilk taksiti ödenmezse bozulur mu?
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak
Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak
Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor
Halkbank'tan yeni destek paketi!
Halkbank'tan yeni destek paketi!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
İkinci el otomobil pazarında normalleşme fiyatları düşürecek mi?
İkinci el otomobil pazarında normalleşme fiyatları düşürecek mi?
Merkez Bankası zorunlu TL karşılık oranını artırdı
Merkez Bankası zorunlu TL karşılık oranını artırdı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesinde son tarih 1 Mart!
Dikkat! İlk taksit ödemesinin son günü 1 Mart
Yapılandırma ödeme tarihleri ve şartları 2021: İlk taksit ödenmezse yapılandırma bozulur mu?
Yapılandırma ilk taksiti ödenmezse bozulur mu?
Son Dakika: Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
Halkbank'tan yeni destek paketi!
İşten çıkarma yasağı uzatıldı 2021: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?
İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir?
Nakdi Ücret Desteği uzatıldı 2021: Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek? Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi, son durum nedir?
Nakdi Ücret Desteği son durum nedir?
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı 2021: Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, sorgulama nasıl yapılır? İşte KÇÖ bitiş tarihi 2021!
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.