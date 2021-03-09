Alman ihracatında sürpriz artış

“Olumlu sürpriz” olarak nitelendiren bu artışta Çin ile güçlü ticari ilişkilerin etkili olduğu belirtiliyor.Ocak ayı ticaret verilerini açıklayan Almanya Federal İstatistik Dairesi, ihracatın bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttığını, ithalatın ise yüzde 4,7 oranında gerilediğini duyurdu.

Yılın ilk ayında 98 milyar 1 milyon euro değerinde mal ihraç eden Almanya, 83 milyar 800 milyon euro değerinde de mal ithal etti. Dış ticaret fazlası ise 22 milyar 200 milyon oldu.

Artışta anahtar ülke Çin

Alman ihracatı, bir önceki yılın Ocak ayına, koronavirüs salgını öncesine kıyasla, yüzde 8, ithalat ise yüzde 9,8 oranında geriledi.

Ancak Aralık ayında yüzde 0,4 oranında artan ihracatın Ocak’ta da artmaya devam etmesi ve bu artışın yüzde 1,4 oranında gerçekleşerek 108 milyar euroyu aşması beklenmiyordu.

Alman ihracatındaki artışın, ülkenin en güçlü dış ticaret ortağı olan Çin’de Alman ürünlerine olan talebin etkisiyle artış kaydettiğine dikkat çekiliyor. Bunda, Çin’in Kovid-19 salgının ekonomide yol açtığı yaraları sarmaya başlamış, ekonomisini toparlayabilmiş olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Açıklanan veriler de buna işaret ediyor.