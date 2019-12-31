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  4. Alman şirketleri küresel değerde gerilemeye devam ediyor

Alman şirketleri küresel değerde gerilemeye devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda hisseleri işlem gören en büyük 30 Alman şirketinden sadece 3 tanesi bu yıl dünyanın en değerli 100 şirketi arasında yer aldı

BERLİN (AA) – Piyasa değerine göre dünyanın en değerli 100 şirketi listesinde, Alman şirketlerin sayısı 6’dan 3’e geriledi.

Denetim ve danışmanlık firması EY, piyasa değerine göre dünyanın en değerli 100 şirketine yönelik raporunu yayınlandı.

Rapora göre, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda hisseleri işlem gören en büyük 30 Alman şirketinden sadece 3 tanesi bu yıl dünyanın en değerli 100 şirketi arasında yer aldı.

Yazılım şirketi SAP listede 51. sırada, endüstriyel ve medikal gaz şirketi Linde (Praxair ile birleşim sonrası ABD’den yönetiliyor) 95. sırada ve teknoloji şirketi Siemens 100. sırada yer aldı. 2 yıl önce 6 Alman şirketi listede yer alıyordu.

EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Almanya'nın dünya borsalarında önemi konusunda büyük bir kaybı var.” ifadesini kullandı.

Söz konusu listedeki 100 şirketin 56’sı (2018’de 55) ABD’de merkezli olması dikkati çekerken, 2008 finansal kriz öncesi listede 46 Avrupa merkezli şirket yer alırken bu sayı bu yıl 23’e düştü.

Dünyanın en değerli 100 şirketi listesinde 27 Aralık itibariyle Aramco 1,88 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken, Apple 1,29 trilyon dolarla ikinci ve Microsoft 1,21 trilyon ile üçüncü sırada yer aldı.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet 933 milyar dolarla dördüncü, Amazon 927 milyar dolarla beşinci, Facebook 593 milyar dolarla altıncı olarak listede sıralandı. Çin şirketleri Alibaba 578 milyar dolarla yedinci ve Tencent 471 milyar dolarla dokuzuncu sırada yer buldu.

Listede teknoloji, enerji ve sağlık şirketlerinin ön sıralarda olması dikkati çekerken, dünyanın en değerli sanayi şirketi listede 42. sırada yer alan Toyota oldu. Toyota’yı en büyük sanayi şirketi olarak 44. sırada yer alan Boeing izledi.

Öte yandan, dünyanın en değerli 300 şirketi listesinde 145 ABD’li şirket yer alırken, Alman şirketi sayısı 12’de kaldı.

Bu şirketin sahip olduğu hisselerin sayısının hissenin değeriyle çarpılmasıyla şirketin piyasa değeri bulunuyor.

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