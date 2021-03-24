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Almanya blokzincir kullanarak tahvil alım satımını test etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 17:36 | Son Güncelleme

Almanya'nın yaptığı teste, Barclays, Citibank, Commerzbank, DZ Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale katıldı.

Almanya blokzincir kullanarak tahvil alım satımını test etti

Almanya’da yatırımcıların blokzincir kullanarak tahvil gibi menkul kıymetleri alıp satmalarını sağlayan teknolojinin test edildiği bildirildi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yapılan açıklamada, Bundesbank ile Deutsche Bourse ve Almanya Finans Ajansı’nın gerçekleştirdiği bir deneme projesinde, dijital tahvil alımlarının blok zincirinde işleme koymaya yönelik yeni bir sürecin test edildiği belirtildi.

Testte, Alman Finans Kurumu blokzincirinde 10 yıllık bir devlet tahvili ihraç edilirken, satın alımlar için, blok zinciri ile geleneksel ödeme işlemleri arasında özel olarak oluşturulmuş bir ara birim kullanıldı.

Söz konusu teste, Barclays, Citibank, Commerzbank, DZ Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale katıldı.

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GELENEKSEL ÖDEME SİSTEMİ İLE TEKNOLOJİK BAĞ KURULDU

Menkul kıymetlerin ve merkez bankası parasının taraflar işlemi onaylayana kadar el değiştirmediği belirtilen açıklamada, bunun da alıcı ve satıcılar için temerrüt riskini sınırlamayı amaçladığı vurgulandı.

Bundesbank açıklamasında, "Katılımcılar, merkez bankasında menkul kıymetleri alım satımını gerçekleştirmek için blokzincir teknolojisi ile geleneksel ödeme sistemleri arasında teknolojik bir bağ kurmanın, merkez bankası dijital para birimini oluşturmaya gerek kalmadan mümkün olduğunu gösterdiler" ifadesine yer verildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek 5 yılda dijital avro çıkarmayı araştırırken, Bundesbank, kriz dönemlerinde finansal sistemde istikrarsızlık yaratma potansiyeli taşıyacağı için ECB’nin bu dijital projesine karşı çıkıyor.

(AA)

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