Almanya, Çin ile ilişkileri derinleştirmek için "elit" bir girişim başlattı

BERLİN (AA) - Çin, yapay zeka ve 5G gibi teknolojide attığı adımlar ve "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ile ekonomik ve siyasi alanda küresel bir güç olma yolunda ilerlerken, Almanya da bu ülke ile ilişkilerini daha da derinleştirmek için siyasetçi ve şirketlerin üst yöneticilerinden oluşan "elit" bir girişim başlattı.

Kar amacı gütmeyen "China-Bridge (Çin-Köprü)" adlı girişim, 1952'de ABD ile Almanya arasındaki dostluğu artırmak için kurulan ve politikacılar, iş dünyası, bilim dünyası ve medya temsilcilerinden oluşan 500 karar vericiye sahip "Atlantic-Bridge (Atlantik-Köprü)" girişimini model aldı.

Girişimin amacı, günlük siyasi işlerden daha çok, iki ülkenin vatandaş ve kurumları arasında diyalog kanalları oluşturmak olarak açıklandı.

"China-Bridge"nin başkanlığını Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) eski İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich'in yapacağı belirtildi.

Friedrich, yaptığı açıklamada, Çin'in, içinde yaşanan yüzyılı şekillendiren küresel güçlerden biri olacağını vurgulayarak, "Almanya'nın Çin ile iş dünyasının, politikacıların ve sivil toplumun liderliğinde bir diyaloğa ihtiyacı var." ifadesini kullandı. Friedrich, girişimin Çin'e karşı bir "eleştirel" yaklaşım içinde olmayacağını da belirtti.