Almanya’da emekli maaşlarına zam

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına da yüzde 3,91 zammı bugün onayladı.

Almanların yüzde 50’den fazlası kiralık evde otururken, ev fiyatların ve kiralarının yükselmesi, ülkede emeklileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Almanya'nın bütçe fazla vermesi dikkati çekerken, Alman sivil toplum kuruluşları uzun zamandır emeklililerin haklarının iyileştirilmesi için çağrı yapıyor.

İki Almanya’nın birleşmesinden önceki durumdan kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı ülkedeki emeklilik maaşlarında dengeyi sağlamak amacıyla doğu eyaletlerde yaşayanlar için emeklik maaşı daha yüksek oranda artırılıyor.

KAYNAK:AA

