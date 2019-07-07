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Almanya'da yaşayan Türk iş adamı Taner Ay yerli elektrikli otomobil için kolları sıvadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır ailesi ile birlikte Almanya’da yaşayan Türk iş adamı Taner Ay, Adana’da yerli ve milli elektrikli otomobil üretmek için fabrika kuruyor.

Almanya'da yaşayan Türk iş adamı Taner Ay yerli elektrikli otomobil için kolları sıvadı

Almanya’da geçtiğimiz yıl, yılın iş adamı seçilen babası Çetin Ay ile birlikte birçok başarılı projeye imza atan gurbetçi iş adamı Taner Ay, Adana’da yerli ve milli elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı. İlk etapta Adana’da fabrika kuracak olan iş adamı Ay, daha sonra memleketi Kırşehir’de fabrika kuracak. Adana’da üretimini yapacağı elektrikli otomobilin tüm projesinin hazır olduğunu belirten iş adamı Ay, “Son zamanlarda Türkiye’de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı. Aynı şekilde bizimde tüm projemiz hazır. Biz şirket olarak tamamen yerli ve milli elektrikli araç üreteceğiz.” dedi.

'İLK BİZ YAPACAĞIZ'

Almanya’nın en büyük hastanelerinden City Klinik Şehir Hastanesinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ay, “Bundan sonraki hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye’ye taşımak. İnşallah ülkemizin ilk milli ve yerli üretim olacak elektrikli otomobili biz yapacağız.” şeklinde konuştu. Gençlik yıllarında Fortuna Düsseldorf ve Bayer Levrekusen takımlarının alt yapılarında futbol oynayan iş adamı Ay, Kırşehirspor’a da talip oldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
taner ay yerli otomobil

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