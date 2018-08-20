FİNANS

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

20.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Almanya Maliye Bakanlığı, Pazartesi günü açıkladığı aylık raporunda Türk Lirası'ndaki değer kaybının Alman ekonomisine bir risk oluşturduğunu aktardı.

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Alman ekonomisi için en büyük riskler olarak ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma yapmadan ayrılması gösterildi.

Raporda, "Türkiye'deki ekonomik gelişmeler yeni ve dışsal bir ekonomik risk oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.

Almanya, Türkiye'nin ikinci en büyük yabancı yatırımcısı.

Yılın başından beri Amerikan dolarına karşı yüzde 40 değer kaybeden Türk Lirası'ndaki düşüş, ABD ile ilişkilerin gerilmesinden sonra hızlanmıştı.

Raporda bütün bu risklere rağmen Alman ekonomisinin iyi durumda olduğu vurgulandı.

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Bloomberg'in haberine göre iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles ise Pazar günü yayımlanan bir röportajında gerekirse Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Funke Mediengruppe gazetesinde yayımlanan röportajında Nahles, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi anlaşmazlıklara rağmen öyle bir durumun oluşması halinde Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi gerekir" dedi.

Nahler, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olmasının ve kur çalkantısının durulmasının herkesin faydasına olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
almanya abd türkiye abd yaptırım kararı recep tayyip erdoğan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tabi türkiyeye iyi ihraç yapıyorsunuz değil mi. en büyül ihraç ürünleriniz de otomotiv... tl değer kaybederse ürünlerinizi alamayan türkler ya kendi üretecek yada alternatif daha ucuz ürünler alacaklar
gerçekmi bu haber...bak katardan sonra almanyada yardıma koştu...hani İMF ye borç veriyorduk
ASLINDA DOĞRU TESPİT. TÜRK İŞÇİLER TATİLİ MUTLAKA TÜRKİYE'DE GEÇİRİR Kİ BU DA ALMAN EKONOMİSİNDE KAYIPTIR.
suriyeliler icin yardım etmediniz.. simdimi ediyorsunuz ? erkeklik mi yapıyorsunuz
Suriyelileri birazda siz alın 1 sene bakın biz bişe istemeyiz.
Turkiye, Almanya için büyük bir ticari pazardır.. Türk bankaları , Avrupa bankalari tarafindan fonlanmaktadir..
aman orada kalsın yardımınız... sanki dolar çıkıyor da euro duruyor... üstelik bu tezgahta hiç payları da, haberleri de yokmuş gibi duruyorlar ya pes doğrusu... abd neyse avrupa birliği de o... sadece 3 maymunu oynayarak sıvışacaklarını sanıyorlarsa çok ama çok aldanıyorlar... anadolu'da başlayacak bir ateş dünyanın merkezine yerleştirilmiş bir bombanın fitilini yakmaktan farksız... o bomba patlarsa sadece anadolu'da sınırlı kalacağını mı sanıyorlar?... gelecekleri varsa, görecekleri de var!...
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