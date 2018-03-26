Almanya'da 1320 euro, Türk mühendisler üretti 880 lira

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan tamvayların hidrolik fren sistemi diskleri orijinal tedarikçilerinde bin 320 euro iken Samulaş çalışanları bu parçaları Çorumlu bir özel firmaya 880 TL'ye yaptırdı. Samulaş'ın araştırmaları ve yerli mühendislerin üretimi olan fren ekipmanları sayesinde büyük bir israfın önüne geçilmiş olacak. İtalyan trenleri için verilen 36 adet siparişten yaklaşık 200 bin TL'lik bir tasarruf sağlanırken, Çin trenlerinde de bu sistemin uygulamasıyla kasadan çıkan paralar en aza indergenecek.

"Yerli imkanlarla kayıpları en aza indirgemeyi hedefliyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samulaş Bakım Onarım Müdürü Makine Mühendisi Ziya Kalafat, "16 adet İtalyan menşeli tramvayın hidrolik fren sistemi diski ile ilgili bir yenileme çalışması yaptık. Bu parçaları orijinal ekipman üreticisinden temin ettiğimizde adedine bin 320 euroluk bir fiyat bildirmişlerdi. Biz de bu parçayı yerli ekipmanlarla üretmenin yollarını araştırdık.

Çorum'da bunu yapabilecek bir özel firmayla anlaştık. Çorum'daki firmadan bu ekipmanı 880 TL'ye temin ettik. Şimdilik 36 adet sipariş verdik. Bundan sonra ihtiyaç olduğunda bu firmadan tedarik edebileceğiz. Çin menşeli tramvaylarda da bu parçaları kullanmak için araştırmalara başladık. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu ekipmanları Çorum'daki firmada yerli mühendislerimiz yapıyor. Tabii bu noktada SAMULAŞ olarak biz de projeye katkı sağladık. Bizim asıl amacımız tramvay ekipmanlarını tamamen yerli tedarik kanalları ile çözebilmek. Yurt dışından getirdiğimiz parçalara hem daha fazla ücret ödüyoruz hem de teslimat süresinde sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için yerli imkanlarla bu kayıpları en aza indirgemeyi amaçlıyoruz" dedi. İHA