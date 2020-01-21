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  4. Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar avroya ulaştı

Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar avroya ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Almanya’da e-ticaret hacmi 72,6 milyar avroya ulaştı

BERLİN (AA) – Almanya’da e-ticaret sektörü 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar avroluk hacime ulaştı.

Alman E-Ticaret ve Mesafeli Satış Ticaret Birliği (Bevh), 2018’de 65,1 milyar avro olan Almanya’da e-ticaret sektörü hacminin (KDV dahil) geçen yıl yüzde 11,6 büyüyerek 72,6 milyar avroya yükseldiğini bildirdi.

Bevh Genel Müdürü Christoph Wenk-Fischer, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2019’un e-ticarette rekor yıl olduğunu belirterek, “Dijital ticaretin perakendenin lokomotifi olduğunu gösterdi.” ifadesini kullandı.

Bevh, bastırılmış ekonomik görünüm nedeniyle Almanya’da e-ticaretin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyerek 80 milyar avro seviyesinde olmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alman E-Ticaret ve Mesafeli Satış Ticaret Birliği (Bevh, almanya, e-ticaret,

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