FİNANS
  4. Almanya'da enflasyon 2019'da yüzde 1,4 oldu

Almanya'da enflasyon 2019'da yüzde 1,4 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kaldı - Ülkede enflasyon, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,5 olarak gerçekleşti

BERLİN (AA) - Almanya'da "ortalamalardan hesaplanan" enflasyon, geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kalarak yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl 2018'e kıyasla 0,3 puan azalarak ortalama yüzde 1,4 oldu. 2018'de enflasyon ortalama olarak yüzde 1,8 gerçekleşmişti.

2019'daki enflasyonda enerji fiyatlarının etkisi olduğu belirtilirken, motor yakıtı fiyatındaki düşüş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış 2019'da bir önceki yıla kıyasla azaldı ve yüzde 1,4 oldu. 2018'de enerji fiyatlarındaki artış yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 artan gıda fiyatlarının, genel enflasyon üzerindeki etkisi 2018'e göre az oldu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da enflasyon, geçen yıl ortalama yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

- Enflasyon, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,5

Almanya'da enflasyon, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,5 oldu. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi aralıkta da enflasyon üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019'da gıda fiyatları ortalama yüzde 2,1 yükselirken, et ve et ürünlerinde artış yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. 2019'un ortalaması ise yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

2018'de 64,90 dolar seviyelerinde kalan ham petrolün ortalama varil fiyatı, geçen yıl 57,05 dolar olarak hesaplandı. Bu da Almanya gibi enerji ithal eden ülkelerde enflasyonu düşürücü etki yaptı.

Öte yandan, ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturduEBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu
Madenciler 2020’den umutluMadenciler 2020’den umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, almanya, enflasyon,

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomotiv sektöründe 130 bin çalışan için grev kararı

Otomotiv sektöründe 130 bin çalışan için grev kararı

Paladyum ilk kez 2 bin 300 dolara yükselerek rekor kırdı

Fiyatı rekor düzeye ulaştı!

Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı

Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı

Yenilenebilir enerjiye 380 milyon dolarlık yatırım planı

Yenilenebilir enerjiye 380 milyon dolarlık yatırım planı

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.