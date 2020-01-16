Almanya'da enflasyon 2019'da yüzde 1,4 oldu

Ülkede, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 artan gıda fiyatlarının, genel enflasyon üzerindeki etkisi 2018'e göre az oldu.

2019'daki enflasyonda enerji fiyatlarının etkisi olduğu belirtilirken, motor yakıtı fiyatındaki düşüş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış 2019'da bir önceki yıla kıyasla azaldı ve yüzde 1,4 oldu. 2018'de enerji fiyatlarındaki artış yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl 2018'e kıyasla 0,3 puan azalarak ortalama yüzde 1,4 oldu. 2018'de enflasyon ortalama olarak yüzde 1,8 gerçekleşmişti.

BERLİN (AA) - Almanya'da "ortalamalardan hesaplanan" enflasyon, geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kalarak yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.

Almanya'da enflasyon, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,5 oldu. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi aralıkta da enflasyon üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019'da gıda fiyatları ortalama yüzde 2,1 yükselirken, et ve et ürünlerinde artış yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. 2019'un ortalaması ise yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

2018'de 64,90 dolar seviyelerinde kalan ham petrolün ortalama varil fiyatı, geçen yıl 57,05 dolar olarak hesaplandı. Bu da Almanya gibi enerji ithal eden ülkelerde enflasyonu düşürücü etki yaptı.

Öte yandan, ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

