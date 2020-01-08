Almanya'da fabrika siparişleri "beklenmedik şekilde" kasımda yüzde 1,3 azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, Kasım 2019'da "beklenmedik şekilde" yüzde 1,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak Temmuz 2019'dan itibaren en yüksek düşüşü kaydetti. Siparişler, Kasım 2018'e göre de yüzde 6,5 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, sanayisinde son 10 yılın en kötü daralmasını atlatmak için zorlanmaya devam ediyor." şeklinde değerlendirildi.

Almanya'da kasımda yurt içi toplam siparişler aylık bazda yüzde 1,6 artarken, yabancı siparişler yüzde 3,1 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ekim ayına göre yüzde 3,3 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 2,8 azaldı.

Ülkede kasımda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 0,2 artarken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri değişmedi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 2,1 azalış kaydetti.