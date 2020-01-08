FİNANS
  4. Almanya'da fabrika siparişleri "beklenmedik şekilde" kasımda yüzde 1,3 azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri "beklenmedik şekilde" kasımda yüzde 1,3 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Fabrika siparişleri, Kasım 2019'a göre yüzde 6,5 geriledi - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: - "İmalat sektöründe iş beklentileri arttı ve görünüm bir miktar iyileşti"

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, Kasım 2019'da "beklenmedik şekilde" yüzde 1,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak Temmuz 2019'dan itibaren en yüksek düşüşü kaydetti. Siparişler, Kasım 2018'e göre de yüzde 6,5 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, sanayisinde son 10 yılın en kötü daralmasını atlatmak için zorlanmaya devam ediyor." şeklinde değerlendirildi.

Almanya'da kasımda yurt içi toplam siparişler aylık bazda yüzde 1,6 artarken, yabancı siparişler yüzde 3,1 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ekim ayına göre yüzde 3,3 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 2,8 azaldı.

Ülkede kasımda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 0,2 artarken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri değişmedi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 2,1 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro da önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Bu arada, ekimde önceki aya göre yüzde 0,4 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,2 artış olarak revize edildi.

- "Görünüm bir miktar iyileşti"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekim-kasımda ağustos-eylüle göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 0,1 arttığı belirtilerek, son aylarda yeni siparişlerin düşük seviyede istikrar kazandığı, iş beklentilerinin arttığı ve görünümün bir miktar iyileştiği kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ülkede ekonomi, geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’larınAraştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya Fabrika Siparişleri kasım

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları fırladı!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

Ünlü şef Özgür Özcan' a ait olan marka ve logo icradan satılığa çıkartıldı

Ünlü şefe icra şoku

TÜİK - Aralık’ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den

TÜİK - Aralık’ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.