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  4. Almanya'da perakende satışlar kasımda beklentilerin üstünde arttı

Almanya'da perakende satışlar kasımda beklentilerin üstünde arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış kaydetti

BERLİN (AA) - Almanya'da perakende satışlar, Kasım 2019'da beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin Kasım 2019'un geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda ekim ayına göre yüzde 2,1 arttı. Satışlar, 2018'in kasım ayına kıyasla da yüzde 2,8 yükseliş gösterdi. Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 1 artış beklentisinin üstünde gelmesi dikkati çekti.

2019'un ocak-kasım döneminde reel satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9'luk artış kaydedildi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocak-kasım döneminde yüzde 7,4 artış olması da dikkati çekti.

Ekim 2019'da, Almanya'da reel perakende satışlar eylül ayına göre yüzde 1,9 azalırken, 2018'in ekim ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseliş kaydetmişti.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit'e yönelik endişeler Almanya'nın ihracatını olumsuz yönde etkilerken, Alman ekonomisi büyümek için iç talebin güçlü olmasına bağımlı kalıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde 0,2 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 genişleyen Alman ekonomisinin, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
almanya destatis kasım Perakende Satışlar

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