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  4. Almanya'da Savunma Bakanlığı, ABD'nin İran konusundaki otomobil tehdidini teyit etti

Almanya'da Savunma Bakanlığı, ABD'nin İran konusundaki otomobil tehdidini teyit etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer: - "İfade veya tehdit, ne derseniz deyin, var"

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanlığı, Washington'un, bazı Avrupa ülkelerini "ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam etmeleri ve İran'a baskıyı artırmamaları halinde Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygulamakla" tehdit ettiğini doğruladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, "İfade veya tehdit, ne derseniz deyin, var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tehdidi ne zaman yaptığını açıklamayan Karrenbauer, ülkesinin, Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı "maksimum baskı" politikasını desteklemeyeceğini kaydetti.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Donald Trump yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce tehdit ederek, söz konusu mekanizmayı devreye almamaları halinde Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, iran, otomobil,

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