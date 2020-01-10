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  4. Almanya'da şirket iflasları azaldı

Almanya'da şirket iflasları azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Almanya'da şirket iflasları azaldı

BERLİN (AA) - Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, geçen yılın ekim ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1.592 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen yılın ekim ayında 1.592 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı.

Almanya'da söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 254 iflas başvurusu olan ticareti, 241 iflas başvurusuyla inşaat, 171 başvuruyla da bilim ve teknik hizmetle sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, temmuzda 3,4 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2018'in ekim ayında yaklaşık 1,1 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 369 borçlu da Ekim 2019’da iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2018’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
almanya, destatis, Ekim 2019, iflas,

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