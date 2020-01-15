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  4. Almanya'nın ekonomik büyümesi 2019'da yavaşladı

Almanya'nın ekonomik büyümesi 2019'da yavaşladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ülkenin GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde yüzde 0,6'lık artış kaydederken son 6 yılın da en zayıf büyüme performansı olarak kayıtlara geçti

BERLİN (AA) - Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl küresel ticaret savaşları , sıkıntı içindeki otomotiv sektörü ve Brexit kaosu nedeniyle yüzde 0,6 büyüyerek hız kesti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde 2019 yılında yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Böylece Almanya, son 6 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi.

Almanya'da GSYH, 2018’de 1,5 2017’de 2,5, 2016’da 2,2, 2015’te 1,7 ve 2014’te 2,2 ve 2013’te yüzde 0,4'lük artış göstermişti.

Destatis değerlendirmesinde, büyümenin hız kesmesine karşın Alman ekonomisinin 10 yıldır art arda büyüdüğü belirtilerek, “Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra uzun dönemli art arda büyüme oldu." ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın 2018'deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler olurken, yıllık bazda hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 1,6, kamu harcamaları da yüzde 2,5 arttı.

Analistler, ekonomik büyümedeki düşüşte, küresel ticaret gerilimlerinin Alman ihracatını olumsuz etkilemesi ve yerli otomobil sektöründe yapısal değişim ve otomobil satışların yavaşlamasının etkili olduğunu belirtti.

Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 14 Şubat 2020'da açıklayacak. 2018 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 25 Şubat 2020’da duyurulacak.

- Zayıflayan küresel ekonomi, Alman ekonomisini de etkiliyor

Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam, geçen yıl bir önceki yıla göre 400 bin artarak 45,3 milyon kişiye yükselirken, yüksek işgücüne katılım ve misafir işçilerin sayısı emeklilerden ve Almanya'daki göçten daha fazla oldu.

Almanya'daki yüksek istihdam ve düşük faizler, geçen yıl Hazine'nin yüksek gelir elde etmesine de yaradı. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2019'u 49,8 milyar avro (2018’de 62,4 milyar avro fazla) fazlayla kapattı. Kamu gelirleri fazlası ülkenin GSYH’sinin yüzde 1,5'ine (2018’de yüzde 1,7’sine) denk geldi.

Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi, sıkıntı içindeki Alman otomotiv sektörü, ülkenin ürünlerine karşı küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ile Brexit'in etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), sıkıntı içindeki Alman otomotiv sektöründen dolayı ekonominin 2019'da yaklaşık 0,75 puan daha az büyüyeceğini belirtmişti.

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