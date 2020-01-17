FİNANS
  4. Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı

Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Almanya'nın nüfusu 2019'da bir önceki yıla kıyasla 200 bin kişi artarak 83,2 milyona ulaştı

BERLİN (AA) – Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl, bir önceki yıla göre 200 bin kişilik artışla 83,2 milyon seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’nın nüfusu giderek yaşlanıyor. Yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2019'daki nüfusu 200 bin kişi artarak 83,2 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

Rekora rağmen, ülkede 1972'den bu yana doğumlardan daha fazla ölüm gerçekleşiyor.

Destatis tarafından Almanya’da geçen yıl 770 bin ile 790 bin arasında doğum ve 920 bin ile 940 bin arasında ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

Destatis, geçen yıl net göçün, 2018'de 400 bine yaklaştıktan sonra 2019'da 300 bin- 350 bin bandında olduğu tahmininde bulundu. Net göçün art arda 4 yıldır düşüş göstermesi de dikkati çekti.

Ülkede 2020'den itibaren, yaşlanan nüfusun etkilerinin ekonomi ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde hissedileceği tahmininde bulunuldu.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor.

Destatis, çalışan nüfusun 2035 yılına kadar yaklaşık dört ile 6 milyonluk küçüleceği tahminine de yer verdi.

Nitelikli işçi eksikliği birçok sektörde hissedilirken, Alman hükümeti bu yılın mart ayında yürürlüğe girecek ve vize alımını kolaylaştıran bir dizi düzenlemeyi kabul etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme
Geleceğin mobilya tasarımları yarıştıGeleceğin mobilya tasarımları yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya, nüfus,

En Çok Okunan Haberler

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Türkiye konutta faiz indirdi

ING Türkiye konutta faiz indirdi

MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)

MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)

Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.